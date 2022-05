அப்போ அந்த மூக்குத்தி அம்மன் தங்கச்சி கேரக்டர்.. ஆர்ஜே பாலாஜியை பந்தாடும் ரஜினி ரசிகர்கள்!

சென்னை: ஆண்களும் பெண்களும் சமம் என்கிற டாப்பிக்கில் பேசிய ஆர்ஜே பாலாஜி நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த மன்னன் மற்றும் படையப்பா படத்தில் பெண்களை தவறாக சித்தரித்து விட்டார்கள் என சமீபத்தில் கல்லூரி ஒன்றில் நடந்த வீட்ல விசேஷம் பட விழாவில் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

ஆர்ஜே பாலாஜி நடித்த நானும் ரவுடி தான், எல்கேஜி, மூக்குத்தி அம்மன் உள்ளிட்ட படங்களில் பெண் கதாபாத்திரங்களை எப்படி சித்தரித்துள்ளார்கள் என ஒரு லிஸ்ட்டே போட்டு ரஜினி ரசிகர்கள் ஆர்ஜே பாலாஜியின் பேச்சுக்கு பதிலடி கொடுத்து அவரை பந்தாடி வருகின்றனர்.

சமீப காலமாக சினிமா விழாக்களில் சர்ச்சையாக பேசினால் தான் பரபரப்பு கிடைக்கிறது என்பதால் தொடர்ந்து ஆர்ஜே பாலாஜி அப்படி பேசி வருகிறார் என அவருக்கு எதிராக ஏகப்பட்ட தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் திரண்டுள்ளனர்.

English summary

Rajinikanth fans roasted RJ Balaji for his recent speech at Veetla Visesham pre release function. He pointed out Mannan and Padayappa scenes for his speech turns backfire to him.