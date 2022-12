Le Musk படத்தை ரசித்த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்: யாரென்று தெரிகிறதா என்ற கேப்ஷனுடன் ஏஆர் ரஹ்மான் ட்விஸ்ட்

சென்னை: இசைப்புயல் ஏஆர் ரஹ்மான் தற்போது இயக்குநராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார்.

99 சாங்ஸ் படத்தின் கதை எழுதி தயாரித்த ஏஆர் ரஹ்மான், லீ மஸ்க் என்ற விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

36 நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய குறும்படமாக உருவாகியுள்ள லீ மஸ்க் திரைப்படத்தை பிரபலங்கள் பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.

“Le Musk திரைப்படம் ஒரு கனவுலகின் அதிசயம்”: ஏஆர் ரஹ்மானை பாராட்டிய சர்வதேச பிரபலம்!

English summary

Music Composer AR Rahman directs Le Musk premiered at the Cannes Film Festival. Vignesh Sivan, Nayanthara, and many other celebrities have praised this film which has been made in virtual reality mode. in this case, Rajinikanth and his daughter Aishwarya watched AR Rahman's film Le Musk and enjoyed it.