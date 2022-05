இந்தியாவிலேயே இதுதான் அதிகம்.. உச்சத்துக்கு எகிறிய ரஜினிகாந்த் சம்பளம்.. பரபரக்கும் தகவல்!

சென்னை: தலைவர் 169 படத்தில் நடிப்பதற்காக தனது சம்பளத்தை அதிகரித்துள்ளார் ரஜினிகாந்த் என்கிற தகவல் பலரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

கடந்த தீபாவளிக்கு சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இயக்குநர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த அண்ணாத்த திரைப்படம் வெளியானது.

இந்நிலையில், மீண்டும் ரஜினிகாந்தின் படத்தை தயாரிக்க சன் பிக்சர்ஸ் முன் வந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Superstar Rajinikanth hikes his salary for Thalaivar 169 details shocks Cinema Industry. If it will be true he is the number one highest paid star in Indian Cinema.