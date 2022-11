சூரியனுக்கு பக்கத்துல நிக்கிறேன்.. ’லவ் டுடே’ பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு பொன்னாடை போர்த்திய ரஜினிகாந்த்!

சென்னை: 'லவ் டுடே' படத்தை பார்த்து ரசித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், அந்த படத்தின் இயக்குநரும் நாயகனுமான பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி வாழ்த்திய புகைப்படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

நேற்று வெளியான சமந்தாவின் யசோதா படத்திற்கே பாக்ஸ் ஆபிஸில் இந்த வாரம் டஃப் கொடுத்து வருகிறது லவ் டுடே.

பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மழை காரணமாக லீவு விடப்பட்ட நிலையில், ஒட்டுமொத்த இளைஞர்கள் கூட்டமும் லவ் டுடே படத்தை பார்த்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

விடாத மழையிலும் குறையாத கூட்டம்...'லவ் டுடே' 8 நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

English summary

Pradeep Ranganathan shares a couple of photos and tweeted, "What more can I ask for ? It was like to be near a sun . So warm . The tight hug , those eyes , the laugh , the style and the love . What a personality . SUPERSTAR rajinikanth saw #LoveToday and wished me. Will never forget the words you said sir."