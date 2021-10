மகள் செளந்தர்யா உருவாக்கிய ஆப்பை அறிமுகம் செய்த ரஜினி

சென்னை : டெல்லியில் இன்று காலை நடைபெற்ற தேசிய திரைப்பட விழாவில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்திற்கு இந்திய சினிமாவின் உயரிய விருதான தாதாசாகிப் பால்கே விருது வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதினை துணை ஜனாதிபதி வெங்கைய்ய நாயுடு, ரஜினிக்கு வழங்கினார்.

இந்த விழாவில் ரஜினியின் குடும்பத்தினர், இந்திய திரையுலகை சேர்ந்த பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இதே விழாவில் ரஜினியின் மருமகன் தனுஷிற்கு அசுரன் படத்திற்காக சிறந்த துணைநடிகர் விருது வழங்கப்பட்டது.

தேசிய விருது மேடையிலும் பால்ய நண்பனை மறக்காத ரஜினி...நெகிழ்ச்சி பேச்சு

English summary

Rajinikanth introduces his daughter soundariya rajinikanth's voice note social media app which is named as Hoote. rajini sends 2 voice notes through this app. first voice note for wishing his daughter and second voice note for dedicating his award.