ரஜினி, கமலுக்குப் பதிலாக சிம்பு ஃபஹத் பாசில்: ரீ-கிரியேட் ஆகும் அவள் அப்படித்தான்!

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களான ரஜினி, கமல் இருவரும் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளனர்.

ரஜினி, கமல் நடிப்பில் 1978ல் வெளியான அவள் அப்படித்தான் திரைப்படம், ரி கிரியேட் செய்யப்படவுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் ரஜினி, கமல் கேரக்டர்களில் சிம்பு, ஃபஹத் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Rajinikanth and Kamal Haasan starrer Aval Appadithan were released in 1978, on Diwali day. Although the film received positive critical reception. Now, this film will recreate by director Badri Venkatesh. Simbu, Fahad Fassil, and Shruti Hassan will play the leading role for Rajini, Kamal, and Sripriya