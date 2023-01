நீண்ட நாள் கழித்து என் நண்பரை சந்தித்தேன்.. சந்திரபாபு நாயுடுவை சந்தித்த ரஜினிகாந்த்!

சென்னை: சந்திரபாபு நாயுடு உடன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு நடத்திய நிலையில், இருவரும் எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படத்தை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

ஜெயிலர் படத்தின் ஷூட்டிங்கில் பிசியாக இருந்தாலும் அடுத்து தனது மகள் இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ள லால் சலாம் படத்தை முன்னிட்டு அந்த படம் வெற்றிபெற வேண்டி திருப்பதி மற்றும் அமின் தர்கா உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு சென்று வந்தார்.

இந்நிலையில், தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுவுடன் நடிகர் ரஜினிகாந்த் சந்தித்துள்ளார்.

English summary

Rajinikanth meet and support Chandrababu Naidu and shared the photo in his official Twitter handle. Rajinikanth busy in Jailer movie and he will act in her daughter Aishwarya Rajinikanth Lal Salaam.