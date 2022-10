ரசிகர்களுடன் ரஜினிகாந்த் சந்திப்பு.. இனிப்பு வழங்கி வாழ்த்து

தீபாவளியை முன்னிட்டு தனது வீட்டு வாயில் முன் குழுமிய ரசிகர்களை ரஜினிகாந்த் சந்தித்து வாழ்த்தினார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஒவ்வொரு விசேஷ தினத்திலும் தன் வீட்டு வாசலில் குவியும் ரசிகர்களை சந்திப்பது வழக்கம்.

இந்த ஆண்டு ரசிகர்கள் சந்திப்புடன் கூடுதலாக இனிப்புகளையும் வழங்கி வாழ்த்தினார்.

English summary

Rajinikanth met and greeted a group of fans at his doorstep on the occasion of Diwali. Actor Rajinikanth used to meet his fans at his doorstep on every special day. This year he greeted the fans by offering sweets in addition to meeting them.