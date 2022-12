பிறந்தநாள் அதுவுமா ரஜினி எங்கே சென்றார்...காத்திருந்து ஏமாந்து போன ரசிகர்கள்!

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்று 73வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வரும் நிலையில், அவருக்கு வாழ்த்து சொல்ல காத்திருந்த ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

தனது அசாத்தியமான ஸ்டைல் மூலம் ரசிகர்களின் மனதில் நீங்க இடம் பிடித்தவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி. இவர் நின்னாலும் ஸ்டைல்...நடந்தாலும் ஸ்டைல்...சிரிச்சாலும் ஸ்டைல் தான்.

இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடி வரும் ரஜினிக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள்,ரசிகர்கள், திரைப்பிரபலங்கள் என அனைவரும் இணையத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். ரஜினியின் தீவிர ரசிகர்கள் காமென் டிபியை வெளியிட்டு வாழ்த்து கூறிவருகின்றனர்.

ராகவேந்திரரை ரஜினி கும்பிட மாட்டார்.. ராதா ரவி ஓப்பன் டாக்.. அந்த ’பாம்’ சட்டையையும் கலாய்!

English summary

Rajinikanth is undoubtedly one of the greatest superstars that we have in the country. Rajinikanth not in town no fans should wait latha rajinikanth appeal