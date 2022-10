மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிக்கிறாரா ரஜினிகாந்த்.. அப்போ சிபி சக்கரவர்த்தி படம்.. மகளின் விண்ணப்பம்?

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் 400 கோடி வசூலை கடந்து 500 கோடி இமாலய சாதனையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில், அடுத்ததாக இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிக்கப் போவதாக கோலிவுட்டில் பரபரப்பு பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஒரே படமான தளபதி இன்னமும் ரசிகர்கள் மனதில் நின்னு பேசி வருகிறது.

மீண்டும் அந்த கூட்டணி இணைந்தால் தியேட்டர்கள் தெறிக்கும் என்பது கன்ஃபார்ம் என்பதால், இந்த கூட்டணி அமைய வேண்டும் என ரசிகர்களும் விருப்பம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Director Mani Ratnam also narrate a story line for Super Star Rajinikanth, and he liked the line very much and ready to do a film with his long time director strong buzz trending in Kollywood. After Nelson's Jailer, Cibi Chakaravarthy and Aishwarya Rajinikanth also plans to do a film with Rajinikanth.