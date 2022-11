மூன்று பெக் அடித்தும் போதை ஏறவில்லை... கமல் நடிப்பை பாராட்டிய ரஜினி

சென்னை: நடிகர் கமல் ஹாசன் வழக்கம்போல பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவதில் தன்னுடைய நேர்த்தியான அணுகுமுறையை காட்டி வருகிறார்.

இன்னொரு பக்கம் இவருடைய சக நடிகரான ரஜினிகாந்த் ஜெய்லர் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டே அடுத்த படங்களுக்கான கதைகளையும் கேட்டு வருகிறார்

இந்நிலையில் பல தருணங்களில் கமல் ஹாசனை பாராட்டியுள்ள ரஜினி வித்தியாசமாக ஒரு முறை பாராட்டியதைப் பற்றி இயக்குநர் பி.வாசு ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

ஒன்றரை இன்ச் பைப்ல கமல் ஹாசன் ஏறி நடிச்சி காமிச்சாரு... நடிகர் ஜி.எம்.குமார் சுவாரசிய தகவல்

English summary

Actor Kamal Haasan as usual is showing his elegant attitude in hosting Bigg Boss. On the other hand, his co-star Rajinikanth is acting in Jailer and is also hearing stories for his next films. In this case, director P. Vasu has said in an interview that Rajini, who has praised Kamal Haasan on many occasions, praised him in a different way.