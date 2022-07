டைரக்டரா ஜெயிச்சுட்டீங்க...மாதவனை மனம் திறந்து பாராட்டிய ரஜினி

சென்னை : நடிகர் மாதவன் எழுதி, இயக்கி உள்ள படம் ராக்கெட்ரி தி நம்பி எஃபெக்ட். இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள படம். இந்த படத்தின் மூலம் மாதவன் டைரக்டராக அறிமுகமாகி உள்ளார்.

இந்த படம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன் தியேட்டர்களில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தரப்பினரிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்று, பாசிடிவ் கமெண்ட்களையே பெற்றுள்ளது.

ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி பிரபலங்கள் பலரும் இந்த படத்தை பாராட்டி உள்ளனர். விக்ரம் படத்தை தொடர்ந்து இந்த படத்திலும் சூர்யா நடித்த கெஸ்ட் ரோல் அனைவரையும் ஈர்த்துள்ளது. நம்பி நாராயணனை நடிகர் சூர்யா பேட்டி எடுப்பது போன்ற சீனில் தான் அவர் நடித்துள்ளார்.

English summary

After Kamal's Vikram, now Rajinikanth appreciated Madhavan for his Rocketary the Nambi effect movie. He also prasied that Madhavan proved as he was a good director in this movie. All are should must watch this movie, particularly youngsters should watch.