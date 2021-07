மீண்டும் துவங்கிய அண்ணாத்த ஷுட்டிங்...சூப்பராக மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்த சூப்பர் ஸ்டார்

சென்னை : சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடிக்கும் அண்ணாத்த படத்தின் ஷுட்டிங் படு சுறுசுறுப்பாக நடந்து வருகிறது. ரஜினியின் மற்ற படங்களைப் போல் இந்த படமும் அனைவரையும் எதிர்பார்ப்பையும் தூண்டு, கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

மிஷ்கினின் பிசாசு 2 படத்தில் இணைந்த மற்றொரு நடிகை… வெளியானது புதிய தகவல் !

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்த படம் தீபாவளி ரிலீசுக்காக தயாராகி வருகிறது. நயன்தாரா, குஷ்பு, மீனா, கீர்த்தி சுரேஷ், சூரி, ஜெகபதி பாபு, பிரகாஷ் ராஜ், சதீஷ் என முன்னணி ஸ்டார்கள் பலர் நடித்துள்ளனர். டி.இமான் இசையமைத்து வருகிறார். ரஜினி படத்திற்கு இமான் இசை அமைப்பது இது தான் முதல் முறை.

English summary

Shoot of Rajinikanth's 'Annaatthe' has resumed in Chennai yesterday. Rajinikanth was said to be heading to Kolkata for a four-day shooting of 'Annaatthe', however, the Kolkata schedule has been delayed due to some reasons.