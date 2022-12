முக்கியமான சீன்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ... கொட்டும் மழையிலும் பாபா ரீ-ரிலீஸ் டிவிட்டர் விமர்சனம்!

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பாபா திரைப்படம் இன்று ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது.

நேற்றைய தினம் ரஜினியின் சிவாஜி வெளியான நிலையில், இன்று பாபா ரீ-ரிலீஸ் ஆகியுள்ளது.

மாண்டஸ் புயல் காரணமாக மழை கொட்டித் தீர்க்கும் நேரத்திலும், அதிகாலை 4 மணிக்கே பாபா படத்தின் FDFS பார்க்க ரசிகர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக திரையரங்குகளில் குவிந்தனர்.

புத்தம் புது பொலிவுடன் பாபா ரீ ரிலீஸ்... ரஜினியின் பிறந்த நாளில் காத்திருக்கும் மெகா ட்ரீட்!

English summary

Baba movie were re-released in theaters on the occasion of Rajini's birthday. Fans who watched the movie Baba even in the pouring rain have given their reviews.