ரஜினி குடும்பத்தையும் விட்டு வைக்காத கொரோனா...ஐஸ்வர்யா மருத்துவமனையில் அனுமதி

சென்னை : சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தின் மூத்த மகளும், நடிகர் தனுஷின் மனைவியுமான ஐஸ்வர்யாவிற்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டடுள்ளது. இதனையடுத்து அவர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

கோலிவுட், பாலிவுட், டோலிவுட்டை, மல்லுவுட்டை சேர்ந்த பிரபலங்கள் பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். கோலிவுட்டில் கமல், வடிவேலு, சத்யராஜ், த்ரிஷா, அருண்விஜய் உள்ளிட்டோரை தொடர்ந்து, பாரதிராஜாவும் தான் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் ஒரு வார சிகிச்சைக்கு பிறகு தற்போது வீடு திரும்பி இருப்பதாக நேற்று ட்விட்டரில் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

Rajinikanth's elder daughter Aishwarya tests covid 19 positive. Now she is admitted in hospital. She shared this info in her instagram page. Recently she announced separation with dhanush. Fans shared their wishes to aishwarya for speedy recovery.