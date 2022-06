இவரு அட்லிக்கே அண்ணன் போல.. ஜெயிலர் எந்த ஹாலிவுட் படத்தின் காப்பி தெரியுமா? லீக்கான தகவல்!

சென்னை: ஆங்கில படங்களை பார்த்து தமிழ் படங்கள் எடுத்து வருவது காலம் காலமாக இன்ஸ்பிரேஷன் என்கிற பெயரில் இடம்பெற்றுத் தான் வருகிறது.

ஆனால், சில படங்கள் ஒட்டுமொத்தமாகவே அப்படியே ஈ அடிச்சான் காப்பியாக இருக்கும் போது தான் ரசிகர்கள் அதனை ட்ரோல் செய்யத் தொடங்குகின்றனர்.

இயக்குநர் அட்லியை பலமாக ட்ரோல் செய்த நெட்டிசன்கள் தற்போது இயக்குநர் நெல்சனும் அதே வேலையைத்தான் செய்து வருகிறார் என்றும் ஜெயிலர் படத்தின் கதையும் ஒரு ஹாலிவுட் படத்தின் கதை தான் என நெருங்கிய சினிமா வட்டாரத்திலேயே பேச்சுக்கள் கசிந்துள்ளன.

Director Nelson also inspired by many Hollywood movies and making his film with some popular hollywood movies story and scenes. His upcoming movie Jailer with Rajinikanth also a copy of Con Air movie strong buzz circulates inside the industry.