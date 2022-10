ரஜினி – இயக்குநர் ஷங்கர் இடையே திடீர் மோதல்…? ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுக்கும் ஜெயிலர் அப்டேட்!

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் ஜெயிலர் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் படம் அடுத்தாண்டு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனிடையே சூப்பர் ஸ்டாரை வைத்து சிவாஜி, எந்திரன், 2.O படங்களை இயக்கிய ஷங்கருக்கும் ரஜினிக்கும் திடீரென மோதல் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Rajinikanth is currently acting in Jailer, Directed by Nelson. This film is said to be releasing on Tamil New Year next year. On the same day, it is reported that Ram Charan starrer 'RC15' directed by Shankar will also be released.