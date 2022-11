ரஜினியின் ஜெயிலர் ரிலீஸ் தேதியை முடிவு செய்த படக்குழு...? பரபரப்பில் இறுதிக்கட்ட ஷூட்டிங்

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

சென்னை, கடலூர் பகுதிகளில் நடந்து வரும் ஜெயிலர் படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில், தலைவர் 170 படத்தின் பூஜை வரும் 5ம் தேதி நடைபெறவுள்ளதால், ஜெயிலர் ரிலீஸ் தேதியை படக்குழு முடிவு செய்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மறைந்த நடிகர் புனித் ராஜ்குமாருக்கு 'கர்நாடக ரத்னா' விருது.. ரஜினிகாந்த் இன்று வழங்குகிறார்

Rajinikanth is currently acting in the Jailer movie Directed by Nelson. The final shooting of this film is going on fast. In this case, it is said that the film team has decided to release Jailer on 14th April 2023 on the occasion of the Tamil New Year.