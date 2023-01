ஏப்ரலில் பொன்னியின் செல்வன் 2 ரிலீஸ்... பின்வாங்கும் ரஜினியின் ஜெயிலர்... ரசிகர்கள் அப்செட்

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் ஜெயிலர் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

நெல்சன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் இந்தப் படத்தில் மோகன்லால், சிவ ராஜ்குமார், தமன்னா, ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

ஜெயிலர் திரைப்படம் ஏப்ரல் 14ம் தேதி வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக செய்திகள் வெளிவந்தன.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் ஏப்ரல் 28ம் தேதி வெளியாகவுள்ளதால், ரஜினியின் ஜெயிலர் சம்மர் ரேஸில் இருந்து பின்வாங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Rajinikanth is currently acting in Jailer. Directed by Nelson, the film stars Mohanlal, Shivrajkumar, Tamannaah, and others along with Rajinikanth. The jailer film was expected to release in April. But since the second part of Ponniyin Selvan is releasing in April, the release of Jailer has been postponed to August 15.