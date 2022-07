ரஜினியின் ஜெய்லர் ஷுட்டிங் இங்கு தான் நடக்குதா...அப்படி என்ன இருக்கு அங்க

சென்னை : ரஜினியின் 169 வது படமாக உருவாக்கப்பட உள்ள தலைவர் 169 படத்தை டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க உள்ளதாகவும், இதற்கு அனிருத் இசையமைக்க போவதாகவும் பிப்ரவரி மாதம் சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்தது.

இந்த படத்தில் சிவராஜ்குமார், ஐஸ்வர்யா ராய், பிரியங்கா அருள் மோகன், சிவகார்த்திகேயன், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. விஜய் கார்த்திக் கண்ணன் தான் ஒளிப்பதிவு செய்ய உள்ளதாக குறப்படுகிறது.

ஆனால் படத்தில் யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்கள் என்பது பற்றி படக்குழு இதுவரை அதிகாரப்புர்வமாக எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை. ஆனாலும் படம் பற்றிய பல தகவல்கள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

Now, the latest report suggests that Rajinikanth's 'Jailer' set work preparations are underway in Hyderabad, and the shoot will begin in August. Makers of 'Jailer' have planned to make the most part of 'Jailer' in a film city in Hyderabad.