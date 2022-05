யார் சூப்பர் ஸ்டார்...நச்சுன்னு நெத்தியடியாய் சொன்ன ரஜினி...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : சூப்பர் ஸ்டார் யார் என சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்தே தெளிவாக, விளக்கமாக ஒரு மேடையில் பேசி உள்ளார். சினிமா விழா ஒன்றில் ரஜினி பேசிய வீடியோ தற்போது சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களாகவே கோலிவுட்டில் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் என்ற பேச்சு உலா வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதை வைத்து பெரிய குழப்பமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பலரும் தங்களுக்கு ஃபேவரைட்டான நடிகர்களை அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் இவர் தான் என சொல்லி வருகிறார்கள்.

This man's clarity & understanding of reality 👌♥️ LEGEND SUPERSTAR rajinikanth ! #Throwback to a stage speech from almost 2 decades back. #LongLiveKing pic.twitter.com/pNMM1zhc02

English summary

Rajinikan's old speech about who is real superstar video goes viral in social media. Netizens and fans celebrate this video. They appreciates that why people celebrates Rajini still as superstar for this reason.