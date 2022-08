ரஜினியை ஏமாற்றிய முதல்வர் கருணாநிதி..அபூர்வ ராகங்கள் சுவாரஸ்யம்

சென்னை: தமிழ் திரையுலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கும் ரஜினிகாந்த் திரை உலகில் காலடி எடுத்து வைத்து இன்றுடன் 47 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இன்றுவரை அவர்தான் திரையுலகின் டாப் ஸ்டாராக இருக்கிறார்.

அபூர்வ ராகங்கள் படம் மூலம் திரையுலகில் முதன்முதலில் கால்பதித்தார் ரஜினிகாந்த்.

சாதாரண சிறு வேடத்தில் வந்தவர் இன்று தமிழகத்தின் உச்ச நட்சத்திரமாக 70 வயதிலும் நடித்து வருவது பிரமிக்கத்தக்க விஷயமே.

