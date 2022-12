ஜெயிலர் படத்தில் ரஜினியின் கேரக்டர் இதுதானா...? இன்று மாலை காத்திருக்கும் மாஸ் அப்டேட்!

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இன்று தனது 72வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பிரபலங்களும் ரசிகர்ளும் அவருக்கு வழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஜெயிலர் படத்தில் இருந்து முக்கியமான அப்டேட்டை படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

அபூர்வராகம் டூ ஜெயிலர் வரை...அனைவரும் கொண்டாடும் ரஜினி.. பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்!

English summary

Superstar Rajini celebrates his 72nd birthday today. Many people are congratulating him on this. In this case, Rajinikanth's character Muthuvel Pandian from Jailer is announced this evening.