பொன்னியின் செல்வன் வெற்றி.. ரஜினியின் அடுத்த 2 படங்களை தயாரிக்கும் லைகா.. இயக்குநர்கள் இவங்க தானா?

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் உலகம் முழுவதும் இப்படியொரு வசூல் வேட்டையை நடத்தி வருவதை பார்த்து சந்தோஷத்தில் மிதந்து வருகிறது லைகா நிறுவனம்.

கமல்ஹாசனின் இந்தியன் 2 படம், விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கும் ஏகே 62 என அடுத்தடுத்து முன்னணி நடிகர்களின் படங்களை தயாரித்து வருகிறது லைகா.

இந்நிலையில், தர்பார் படத்தைத் தொடர்ந்து மீண்டும் ரஜினிகாந்தின் 2 படங்களை லைகா நிறுவனமே தயாரிக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Superstar Rajinikanth's next 2 movie producers and directors details are here. After 2.0 and Darbar Lyca Productions once again ready to collaborate with Rajinikanth for his next 2 movies strong buzz are going rounds in Kollywood.