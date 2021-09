அண்ணாத்த எப்படி இருக்கு தலைவா... ரஜினி கொடுத்த அசத்தல் விமர்சனம்

சென்னை : டைரக்டர் சிறுத்தை சிவா இயக்கிய அண்ணாத்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் சமீபத்தில்தான் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தின் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.

தீபாவளி ரிலீஸ் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அண்ணாத்த படம் காமெடி, எமோஷன் கலந்த படமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாம். இந்த படத்தில் ரஜினி, கிராமத்து தலைவராக நடித்துள்ளாராம். இதில் குஷ்பு, மீனா, நயன்தாரா, கீர்த்தி சுரேஷ், சதீஷ், சூரி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Recently director Shiva showed Annaathe film's first copy to Rajini. After watching the first copy, Rajini said that Annaathe film will emotionally connect everyone with the film. He also said that the film will attract children and women.