எனக்கு ஆத்ம திருப்தி தந்த படங்கள் இவை இரண்டும் தான்...ரஜினி சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்

சென்னை : 1975 ம் ஆண்டு அபூர்வ ராகங்கள் துவங்கி, கடந்த ஆண்டு ரிலீசான அண்ணாத்த வரை நடிகர் ரஜினிகாந்த் 160 க்கும் அதிகமான படங்களில் நடித்துவிட்டார். ரஜினி படம் என்றாலே அது ஹிட் படம் என்னும் அளவிற்கு தனி பிராண்டாக மாறி உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் நடித்ததில் தனக்கு மிகவும் பிடித்த, ஆத்ம திருப்தி கொடுத்த படங்கள் பற்றி அவரே ஓப்பனாக பேசி உள்ளார். அதோடு பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களையும் மேடையில் ரஜினி தெரிவித்துள்ளார்.

யோகதா சத்சங்க சொஸைடி ஆஃப் இந்தியா சார்பில் 'கிரியா யோகா மூலம் இனிய வெற்றிகர வாழ்வு' எனும் ஆன்மிக சொற்பொழிவு மற்றும் தியான நிகழ்ச்சி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் நேற்று நடைபெற்றது.

English summary

Actor Rajinikanth, who started the speech with Om Guruve Charanam, said, “They said that I am also a great actor here. I don’t know if this is praise or criticism. ‘Raghavendra’ and ‘Baba’ were the two films that gave me soul satisfaction.