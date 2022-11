புத்தம் புது பொலிவுடன் பாபா ரீ ரிலீஸ்... ரஜினியின் பிறந்த நாளில் காத்திருக்கும் மெகா ட்ரீட்!

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

கடந்த வாரம் ஜெயிலர் படத்தின் மேக்கிங் வீடியோ க்ளிம்ப்ஸ் வெளியாகி வைரலானது.

இந்நிலையில், டிசம்பர் 12ம் தேதி ரஜினியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ரசிகர்களுக்கு மெகா ட்ரீட் ஒன்று கிடைக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

தேவா The தேவா நிகழ்ச்சியில் பாட்ஷா வராம எப்படி.. மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்த ரஜினிகாந்த்!

English summary

Superstar Rajinikanth's Baba is gearing up for a grand re-release with a refreshing re-edit and new look. The makers say the songs have also been re-mastered to Dolby Mix sound. The film is likely to be released on Rajinikanth's birthday.