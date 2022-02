41வது திருமணநாள்.. வீட்டின் முன் காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு காட்சி தந்த ரஜினிகாந்த்..வேறலெவல் வீடியோ!

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகந்த் - லதா ரஜினிகாந்த் தம்பதியினரின் 41வது திருமண நாள் விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான ரஜினிகாந்த்தின் திருமண நாளை முன்னிட்டு காலையில் இருந்தே அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் பிரபலங்கள் என பலரும் சமூக வலைதளங்களில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வந்தனர்.

அண்ணாத்த படத்தை முடித்த கையுடன் நெல்சன் இயக்கத்தில் தலைவர் 169 படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

புனித் ராஜ்குமார் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய விஜய்

English summary

Actor Rajinikanth saw his fans on his 41st wedding anniversary video trending in social media. He spotted inside of his house and waving hands for his fans.