என்னை நெஞ்சார வாழ்த்திய அனைவருக்கும் இதயப்பூர்வமான நன்றி... ரஜினிகாந்த் நெகிழ்ச்சி!

சென்னை: தாதா சாகேப் பால்கே விருது பெற்றுள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தவர்களுக்கு இதயப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் உச்ச நடிகராக வலம் வருபவர் நடிகர் ரஜினிகாந்த். 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்து மாஸ் நடிகராக உள்ளார்.

வசூலில் மன்னனாக வலம் வரும் ரஜினிகாந்துக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் ரசிகர்கள் உள்ளனர். குறிப்பாக வெளிநாட்டு ரசிகர்களை அதிகம் பெற்ற ரசிகர் என்ற பெருமையை பெற்றவர் ரஜினிகாந்த்.

English summary

Rajinikanth says thanks to people who wished him for reciving the Dadasahep Phalke award. Rajinikanth tweeted My heartfelt thanks to the political leaders, government officials, friends of all departments, fans and people who greeted me heartily.