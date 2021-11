புகழுக்கு ரஜினி கொடுத்த பிறந்தநாள் சர்ப்ரைஸ்... நெகிழ்ந்து போன புகழ்

சென்னை : விஜய் டிவி.,யில் மிகவும் பிரபலமான ஷோக்களில் ஒன்று குக் வித் கோமாளி. காமெடி, சமையல் நிகழ்ச்சியான இதன் இரண்டு சீசன்கள் முடிவடைந்த நிலையில் மூன்றாவது சீசன் எப்போது துவங்குவார்கள் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி இரண்டு சீசன்களிலும் காமெடி செய்து கலக்கியவர் புகழ். ரம்யா பாண்டியன் மற்றும் பவித்ரலட்சுமியுடனான இவரது ரொமான்ஸ், சிவாங்கி உடனான காமெடி இந்த நிகழ்ச்சியின் மிகப் பெரிய ஹைலைட்டாக அமைந்தது. குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் கிடைத்த பெரிய அளவிலான வரவேற்பால் அவருக்கு பல படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

வந்ததே 7 லட்சம் தான்… என்னம்மா இப்படி பண்றீங்க என்று புலம்பிய புகழ் !

Cook with komali fame Pugazh celebrates his 31 st birthday on yesterday. On this occassion superstar Rajinikanth sent a voice note and shared his wishes. pugazh suprised and penned emotional note on his instapage.