பொன்னியின் செல்வனை பாராட்டிய ரஜினிகாந்த்.. நெகிழ்ந்து போன ஜெயம் ரவி.. என்ன சொன்னாரு தெரியுமா?

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தை பார்த்து விட்டு இன்னமும் ரஜினிகாந்த் எந்தவொரு வாழ்த்தும் சொல்லவில்லையே என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வந்த நிலையில், ஜெயம் ரவியின் இந்த ட்வீட் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் அருள்மொழி வர்மனாக ஜெயம் ரவி நடித்துள்ளார்.

முதல் பாதி முழுவதும் ஜெயம் ரவி வரவில்லை என்றாலும், இரண்டாம் பாதியில் அவரது நடிப்பு ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளது.

அந்த அரியணையை ஐஸ்வர்யா ராய் பார்க்கும் காட்சி.. பொன்னியின் செல்வனை சிலாகித்த சிவகார்த்திகேயன்!

English summary

Rajinikanth speaks via phone call to Jayam Ravi and praises Ponniyin Selvan and Jayam Ravi's Arulmozhi Varman role. Actor Jayam Ravi now tweeted about this in his Twitter page and expresses his joy.