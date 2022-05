வசூல் முக்கியமில்லை.. பாராட்டுற மாதிரி படத்தை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் ரஜினி, விஜய், அஜித்?

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி வசூல் நாயகர்களான ரஜினிகாந்த், விஜய் மற்றும் அஜித்தின் சமீபத்திய படங்கள் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் அவர்களிடம் இருந்து ரியல் பிளாக்பஸ்டர் படங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

கடந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியான ரஜினிகாந்தின் அண்ணாத்த, இந்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வந்த அஜித்தின் வலிமை மற்றும் தமிழ்ப் புத்தாண்டுக்கு வெளியான விஜய்யின் பீஸ்ட் என மூன்று படங்களுமே வசூல் ரீதியாக தப்பித்தாலும், விமர்சன ரீதியாகவும் குறிப்பாக ரசிகர்களை கவரும் விதமாகக் கூட கொடுக்கலையே ஏன் என்கிற கேள்வி தான் எழுந்துள்ளது.

இதுவரை நடித்து வந்த ஜானர்களில் இருந்து மூவருமே வித்தியாசப்பட முயற்சித்த நிலையில், எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்பது தான் அனைவரையும் வேதனையில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Rajinikanth, Vijay and Ajith will comeback after their recent flops and highly trolled films like Annatthe, Valimai and Beast. Their fans expecting a huge blockbuster movies from them apart from Box Office collection.