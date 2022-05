விரைவில் அமெரிக்கா பறக்கும் ரஜினி...தலைவர் 169 க்கு தயாராகிறாரா?

சென்னை : ரஜினி மிக விரைவில் அமெரிக்க செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதனால் அவர் தலைவர் 169 படத்தின் ஷுட்டிங்கிற்காக தயாராகி வருகிறாரா என ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த அண்ணாத்த படம் 2021 ம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. சூப்பர் ஹிட்டான இந்த படத்திற்கு பிறகு ரஜினி ஓய்வில் இருந்து வருகிறார். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், ரஜினி அடுத்ததாக நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கும் தலைவர் 169 படத்தில் நடிக்க உள்ளதாக சன் பிக்சர்ஸ் அறிவிப்பு வெளியிட்டது.

நான் சினிமாவை திருமணம் செய்து கொண்டேன்... மனைவி பெரிதாக தெரியவில்லை.. இயக்குனர் மிஷ்கின்

English summary

Rajinikanth is expected to leaving for US trip soon. He will be spending couple of weeks after which he shall return to India and get ready to begin shooting for Thalaivar 169. Thalaivar 169 shooting expected in August.