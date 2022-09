மீண்டும் இயக்குநராக களமிறங்கும் ஐஸ்வர்யா… மகளுக்காக ஸ்பெஷல் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கும் ரஜினிகாந்த்?

சென்னை: தனுஷ் நடித்த 3 திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.

திருமண வாழ்க்கையில் தனுஷுடன் ஏற்பட்ட பிரிவை அடுத்து திரைப்படங்கள் இயக்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் ஐஸ்வர்யா.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் விரைவில் தமிழில் ஒரு படத்தை இயக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தெலுங்கிலும் வாத்தி படத்திற்கு பின்னணி கொடுக்கும் தனுஷ்.. இன்னும் என்னென்ன வித்தை வச்சிருக்காரோ!

English summary

Aishwarya Rajinikanth made her directorial debut with Dhanush's 3 film. Aishwarya has separated from her husband Dhanush and is said to be doing a film in Tamil soon. Rajinikanth will be doing a special appearance for his daughter in this film.