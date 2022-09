சீரியல் நடிகருடன் என் மகளுக்கு திருமணமா? சீறிய ராஜ்கிரண்.. உண்மையில் என்ன நடந்தது?

சென்னை: நடிகர் ராஜ்குமாரின் மகள் பிரியாவுக்கும் நாதஸ்வரம் சீரியல் நடிகர் முனீஸ்ராஜாவுக்கும் திருமணம் ஆனதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், அதுதொடர்பாக நடிகர் ராஜ்கிரண் நீண்ட விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.

அந்த விளக்கத்தில் பிரியா என் மகளே இல்லை என்றும் அவர் என் வளர்ப்பு மகள் தான் எனக்கூறியிருப்பது ஒட்டுமொத்த திரையுலகையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ப. பாண்டி படத்தில் வயதான காலத்திலும் காதல் வரும் என நடித்த ராஜ்கிரணே காதல் திருமணத்துக்கு எதிராக உள்ளாரே என பலரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Popular Tamil Cinema actor Rajkiran explains about her daughter recent marriage with serial actor shocks fans and celebrities. He says, Priya was not his own daughter she was a adopted one.