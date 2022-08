தலைவர் 170 படத்தோட டைரக்டர் இவர் தானா?: ரெண்டாவது படத்துலயே செம்ம ஜாக்பாட் தான்

சென்னை: அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து ரஜினி தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஜெயிலர், அடுத்தாண்டு கோடை விடுமுறையில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், ரஜினியின் அடுத்த படமான தலைவர் 170 இயக்குநர் குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Rajinikanth is currently acting in Jailer directed by Nelson. Following this, it has been reported that Cibi Chakravarthi will direct Rajinikanth's 170th film.