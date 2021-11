எவன் பார்த்த வேலைடா இது...தாய்நாட்டின் மீது சத்தியம் கேட்ட ராஜு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் எட்டாவது வாரமான இந்த வாரத்திற்கு லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக பிக்பாஸ் வீடு பிக்பாஸ் போர்டிங் ஸ்கூலாக மாறி உள்ளது. இதில் சிலர் ஆசிரியர்களாகவும், மற்றவர்கள் மாணவர்களாகவும் மாறி உள்ளனர்.

முதல் நாளில் கண்டிப்பான வார்டனாக இருக்கும் சிபி மற்றும் பிரியங்கா மோதல் ஏற்பட்டது. வார்டன் பேச்சை கேட்காததால் தண்டனை பெற்று இரவு முழுவதும் வெளியிலேயே தூங்கினார். அவருடன் சேர்ந்து பாவ்னியும் வெளியில் தூங்க வைக்கப்பட்டார்.

English summary

In the 53 rd day of bigg boss season 5, warden cibi enquired all students who stole stick, whistel and who draw the cartoon. raju asked promise to everyone of the students. pawni and ikky berri accepted her mistakes.