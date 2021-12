தொல்லை தாங்க முடியல...சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க சார்...கமலிடம் புகார் சொன்ன ராஜு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 60 நாட்களை கடந்து வெற்றிகரமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதுவரை 7 பேர் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்ததாக இந்த வாரம் வெளியேற போகிறவர் யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு இந்த வாரம் 10 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். கேப்டனான நிரூப், வைல்ட்கார்டு என்ட்ரியான அமீர் மற்றும் சஞ்சீவ் ஆகிய மூன்று பேரை தவிர மற்ற அனைவரும் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் அபிஷேக் ராஜா குறைந்த ஓட்டுக்களை பெற்று, இந்த வாரம் வெளியேற போவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today episode, raju complaint to kamal about thamarai's fight. kamal questioned priyanka on her statement about imman annachi. fans expressed their glad on the come back of kamal in bigg boss.