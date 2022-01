ராஜுவுக்கு தகுதி கிடையாது...நிரூப் சொன்ன டஃப் போட்டியாளர் பெயர்...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாசில் அனைத்து சீசன்களிலும் நடக்கும் டாஸ்க்குகள் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த சீசனில் கமல் வரும் சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோட் தான் சுவாரஸ்யமாக காட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சீசனில் கமல், பார்வையாளர்களின் கருத்துக்களை அப்படியே பேசுகிறார். மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்களோ அதை அப்படியே கேள்வியாக போட்டியாளர்களிடம் கேட்பதால், ரசிகர்கள் அதை ரசித்து பார்த்து வருகின்றனர்.

English summary

Niroop said that Raju has no eligiblity to win this show. Meanwhile he said that he had considered Abishek raaja as tough competitor for him. fans and other housemates shocked of niroop's words.