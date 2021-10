டாப் ஹீரோ படத்தில் ராஜு ஜெயமோகன்... எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : கமல் தொகுத்து வழங்கும் பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இரண்டாவது வாரத்தை எட்டி உள்ளது. ஒவ்வொரு நாட்களும் புதுசு புதுசாக உருவாகும் பிரச்சனை, மோதல்கள் நிகழ்ச்சியின் சுவாரஸ்யத்தை அதிகரித்து வருகிறது.

8 வயசு.. அப்பா இறந்ததுட்டாருன்னு தெரியாம எழுப்பினேன்.. அவருதான் என் ஹீரோ.. கண்ணீர் விட்ட அக்ஷரா!

ஆரம்பத்தில் 18 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் நுழைந்த நிலையில், மருத்துவ காரணங்களால் நமீதா மாரிமுத்து முதல் வாரத்திலேயே வெளியேறினார். முதல் வாரத்தில் எலிமினேஷன் ப்ரோசசில் 15 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதனால் முதல் ஆளாக யார் பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற போகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

