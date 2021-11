இனி தேவையான ஆணிகள் புடுங்கப்படும்...பிக்பாஸை கலாய்த்த ராஜு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் ஆறாவது வாரம் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது 13 பேர் போட்டியாளர்களாக பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் உள்ளனர். இவர்களில் இந்த வாரம் 7 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பீஸ்ட் படத்தில் அரசியல்வாதியாக என்ட்ரியாகும் செல்வராகவன்... ஆரம்பமே அமர்க்களமா இருக்கே

இந்த வாரத்தின் துவக்கம் முதலே இந்த வாரத்திற்கான லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நீயும் பொம்மை, நானும் பொம்மை. நினைத்து பார்த்தால் தெரியும் என்ற பெயரில் டாஸ்க் நடத்தப்பட்டது. இதில் வாய்ச்சண்டைகள் நடந்து, பிக்பாஸ் பீப் போடும் அளவிற்கு மோசமாக வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

English summary

In bigg boss tamil season 5 second promo for today's episode, bigg boss award ceremony held. in this function niroop won best performer award and best dressed award won by akshara. raju received nee pudunguradhu elemae thevai illadha aani than tag.