சென்னை: கடந்த சீசனுக்கு போடப்பட்ட அதே பிக் பாஸ் ரேடியோ செட்டை கடைசி நேரத்தில் இந்த சீசனிலும் பயன்படுத்தி உள்ளனர்.

எங்கே போன் கால் மூலம் போட்டியாளர்கள் வாழ்த்து சொன்ன நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் மீண்டும் வர மாட்டாங்களா? என்கிற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்த நிலையில், கிராண்ட் ஃபினாலேவுக்காக இப்பவே சில போட்டியாளர்களை பிடித்துப் போட்டு இருக்கின்றனர்.

சுருதி, நதியா சங் முதல் புரமோவில் வந்த நிலையில் இரண்டாவது புரமோவில் வந்த சிபி மற்றும் அபிநய் பிக் பாஸ் ரேடியோ ஜாக்கிகளாக மூன்றாவது புரமோவில் மாறி உள்ளனர்.

அட பாவமே...இப்படியா ஆகணும்...விதார்த் குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் கொரோனா

English summary

Ciby asks who would you chose to act hero and heroine in your movie about Bigg Boss. Raju Jeyamohan fun reply to Ciby question in BB Radio task shows in today promo 3.