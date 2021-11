மெயின் ரோட்டுல முக்குனா வராதா? சந்திரமுகியை மட்டுமல்ல எல்லாரையும் சிரிக்க வைத்த ராஜு பாய்!

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ன் ஸ்டார் பிளேயராக கலக்கிக் கொண்டு இருக்கிறார் சின்னத்திரை நடிகர் ராஜு ஜெயமோகன்.

எம்.ஆர். ராதா கெட்டப் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், அதை சரியாக செய்து மற்ற போட்டியாளர்களை சிரிக்க வைத்த சிறந்த பர்ஃபார்மராகவும் தேர்வாகி உள்ளார்.

மற்றவர்கள் ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்க ராஜு ஜெயமோகன் ஒவ்வொருவரையும் சிரிக்க வைத்த விதம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

ஆக்வாமேனை இப்படி அம்பியா மாத்திட்டீங்களே பிக் பாஸ்.. மீசையை எடுத்து ஆளே மாறிய நிரூப்!

