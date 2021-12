இந்த வீட்ல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா.. ராஜு சொன்ன சூப்பர் விளக்கம்.. ரன்னர் அப் தானா?

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 89வது நாளின் 3வது புரமோ தற்போது வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

கடந்த அக்டோபர் 3ம் தேதி ஆரம்பித்த பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு ஏகப்பட்ட புதுமுகங்களுடன் தொடங்கியது.

பெரிய ஃபேன் பேஸ் என்றும் இவர் தான் சூப்பர் ஸ்டார் என யாரையுமே சொல்ல முடியாத நிலையிலும், இந்த வீட்டிற்குள் இருப்பவர்களில் சிலரை மக்களுக்கு மிகவும் பிடித்துப் போயிருக்கிறது.

நீ பண்றதெல்லாம் பாத்தா.. அடிக்கணும் போல இருக்கு… தாமரைக்கு ரைடுவிட்ட ராஜு!

English summary

Raju Jeyamohan shares about what lesson he took from BB House shows in Promo 3. Bigg Boss Team shows Priyanka and Raju’s talks and clearly shows they will be in finals.