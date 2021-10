எல்லோரும் தாமரையை காப்பாற்ற நினைப்பது ஏன்... உடைத்து சொன்ன ராஜு

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் 16 வது நாளான நேற்று, இந்த வார எலிமினேஷனில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்காக ஒரு வாய்ப்பு வழங்கும் வகையில் லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்ட் நடத்தப்பட்டது. இதில் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள 5 நாணயங்களை யாருக்கும் தெரியாமல் கைப்பற்ற வேண்டும்.

போட்டியின் முடிவில் யாரிடம் அதிக நாணயங்கள் உள்ளதோ அவரே வெற்றியாளர். அப்படி வெற்றி பெறும் போட்டியாளர் தன்னிடம் உள்ள பவரை வைத்து தன்னையோ அல்லது வேறு ஒருவரையோ இந்த வார எலிமினேஷனில் இருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம் என பிக்பாஸ் கூறினார். இதன்படி வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த நாணயங்களை கைப்பற்ற போட்டியாளர்கள் போட்டி போட்டனர்.

English summary

Raju and Niroop open up about abishek's statergy to thamarai. niroop questioned thamarai that why she didn't informed when she saw coins stollen by somebody.