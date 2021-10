இப்படி தான் வேணுமா...விளாசிய ராஜு...கண்ணீர் விட்டு தன்னை நியாயப்படுத்தும் சுருதி

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக மூன்று வாரங்களைக் கடந்து, நான்காவது வாரத்தில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது. மொத்தம் கலந்து கொண்ட 18 போட்டியாளர்களில் இதுவரை நமீதா மாரிமுத்து, நாடியா சாங், அபிஷேக் ராஜா ஆகியோர் வெளியேறி உள்ளனர்.

நான்காவது வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று இந்த வாரத்திற்கான தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டி நடத்தப்பட்டது. இதில் பிரியங்கா மற்றும் மதுமிதா போட்டியிட்ட நிலையில், மதுமிதா வெற்றி பெற்றார்.

English summary

Raju and other male contestants questioning suruthi for capturing coin from thamarai. but suruthi cried and justifying her. at the same time thamarai not convinced suruthi and pawni's point.