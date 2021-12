106 நாட்களும் நீ இருக்கணும்.. பிக் பாஸையே வீட்டுக்கு அழைத்த ராஜுவின் அம்மா.. சரியான சரவெடி!

சென்னை: தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலை என சொல்வது போலவே ராஜு பாய் அப்படியே அவரது அம்மாவை போலவே இருக்கிறார்.

முதலில் மனைவி தாரிகா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது அம்மா வந்துருக்காங்களா என்பதையே திரும்ப திரும்ப அவர் கேட்டாலும், இல்லை என அழகாக தாரிகா மறைத்தது போலவே ராஜுவின் அம்மா உள்ளே வந்த பிறகும் ராஜுவுக்கு தெரியாமல் விளையாடிய சின்ன கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் கலக்கல்.

என் மகன் 106 நாட்கள் இந்த வீட்டில் இருக்கணும் என சரவெடி பட்டாசாக ராஜுவின் அம்மா பேசியது ராஜுவின் ஆர்மியை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியது.

கிவ் எ குட் ஃபைட்.. முத்த மழைக்கு நடுவே ராஜுவின் வெற்றிக்கான தாரக மந்திரத்தை சொன்ன தாரிகா!

English summary

Raju’s mother wishes her son will be in the house for 106 days and win the title. She also welcome Bigg Boss to her house.