பிக்பாஸ் ராஜுவா இது... கல்லூரி கால ஃபோட்டோவை பார்த்து ஆச்சரியப்படும் ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 முக்கியமான போட்டியாளராகவும், ஃபைனல்ஸ் வரை செல்வார் என்றும் ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படுபவர் ராஜு ஜெயமோகன். இவரின் கல்லூரி கால ஃபோட்டோவை பார்த்து ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தின் குறும்படங்கள் இயக்கி, பிறகு சினிமாவில் சேர்ந்து அசிஸ்டென்ட் டைரக்டராக பணியாற்றி, விஜய் டிவி தொகுப்பாளராகி புகழ்பெற்றவர் ராஜு. தொகுப்பாளராக இருந்தவர் பிறகு சீரியல்களிலும் நடிக்க துவங்கினார். சீரியல்களை தொடர்ந்து, சினிமாவிலும் கால் பதித்தார்.

English summary

Raju's first photo with director k.bhagyaraj in college days photo goes viral in social media. Raju already told that he is first short film was selected by k.bhagyaraj as judge. fans celebrate this throw back photo.