திருக்குறள் கற்றுக் கொடுக்கும் ராஜு... கடுப்பாகி சிபியிடம் கத்தும் அக்ஷரா

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 ன் எட்டாவது வாரத்தில் லக்சுரி பட்ஜெட் டாஸ்கிற்காக பிக்பாஸ் வீடு, பிக்பாஸ் போர்டிங் ஸ்கூலாக மாறி உள்ளது. இதில் கண்டிப்பான வார்டனான சிபி செயல்படுகிறார்.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

தமிழ் வாத்தியாராக ராஜுவும், ஞாபக மறதி உள்ள வாத்தியாராக அபிஷேக்கும், டான்ஸ் மாஸ்டராக அமீரும் இருக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் பள்ளி மாணவர்களை போல் உடையணிந்து டாஸ்க் செய்து வருகிறார்கள். குறும்புத்தனம் செய்யும் மாணவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கி வருகின்றனர்.

English summary

Raju teaching thirukural for akshara as per warden cibi's order. akshara try to learn thirukural. but cibi hurring akshara for next task. akshara lose her cool and fight with cibi. she also broke things and attack herself.