பிசிக்கல் டாஸ்க் பண்ண வராது.. அதுக்காக அந்த விஷயத்தை செய்ய போறேன்.. ராஜுவின் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்!

சென்னை: ஹேப்பி நியூ இயர் பாடலுடன் என்ட்ரி கொடுத்த உலகநாயகன் கமல் வெள்ளிக்கிழமை நிகழ்வுகளுக்கு பின்னர் அகம் டிவி வழியே ஹவுஸ்மேட்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

அனைவரும் ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை சொல்ல உங்களுடைய நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் என்ன என கமல் கேட்டார்.

ஒவ்வொரு ஹவுஸ்மேட்களும் தங்களின் நியூ இயர் ரெசல்யூஷனை சொல்ல ராஜு தனக்கு பிசிக்கல் டாஸ்க் பண்ண வராது என்பதை ஓப்பனாக சொல்லி பாராட்டுக்களை அள்ளினார்.

இந்த வீட்ல இருந்து நான் என்ன கத்துக்கிட்டேன்னா.. ராஜு சொன்ன சூப்பர் விளக்கம்.. ரன்னர் அப் தானா?

English summary

Raju wish to go Gym from this New Year and that is his New Year resolution. Kamal appreciates and also troll him for his resolution.